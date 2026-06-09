Il Foligno ha presentato il nuovo allenatore Marco Di Loreto e il suo staff tecnico, segnando l'inizio della terza stagione consecutiva nel campionato di serie D. Di Loreto ha dichiarato che sono necessari uomini veri per ottenere il massimo. La squadra si prepara alla nuova annata con il cambio di guida tecnica. La presentazione ufficiale ha segnato l'avvio delle attività pre-stagionali.

Con la presentazione del nuovo allenatore Marco Di Loreto e dell’intero staff tecnico, il Foligno ha mosso i primi passi della terza stagione consecutiva nel campionato di serie D. Hanno evitato di fare proclami, promettendo "Grosso impegno, serietà nel lavoro e tanta passione consapevoli di operare in una piazza importante che vanta una tifoseria che segue le gesta dei falchetti in occasione delle partite casalinghe e lontano dal Blasone". A fare gli onori di casa il diesse Filippo Petterini che ha ringraziato i vertici societari per la fiducia concessa per ricoprire l’incarico di direttore sportivo. "Insieme alla società la scelta è caduta su Di Loreto, un tecnico che non necessita di particolari presentazioni che da calciatore è stato protagonista del massimo campionato di serie ‘A’, capacità e qualità che ha confermato più di recente nel ruolo di allenatore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Foligno, comincia l’era del tecnico Di Loreto: "Servono uomini veri per dare il massimo"

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