A Foiano di Val Fortore la festa patronale ha subito una modifica nel programma: il concerto di Ron è stato cancellato e sostituito con quello di Roberto Vecchioni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del cambio. La manifestazione, prevista in occasione della celebrazione religiosa, si svolgerà con il nuovo artista. La data e l’orario rimangono invariati rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Cambio in corsa per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate fortorina. Il concerto di Ron, in programma il prossimo 25 giugno nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Eremita a Foiano di Val Fortore, non si terrà. Il cantautore pavese è stato costretto a sospendere temporaneamente la propria attività artistica per motivi di salute che lo terranno lontano dai palcoscenici per almeno cinque settimane. La notizia ha suscitato dispiacere tra i tanti fan che attendevano il suo ritorno nel Sannio, ma dall’organizzazione è arrivata subito una risposta di grande prestigio. A raccogliere il testimone sarà infatti Roberto Vecchioni, autentica icona della musica d’autore italiana, che salirà sul palco di Foiano di Val Fortore per il gran finale della festa patronale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foiano di Val Fortore, cambia il programma della festa patronale: Roberto Vecchioni sostituisce Ron

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza della Salute a Foiano di Val Fortore: prevenzione e servizi gratuiti per i cittadiniA Foiano di Val Fortore è stata annunciata una giornata dedicata alla prevenzione e ai servizi sanitari gratuiti presso Piazza della Salute.

Elezioni amministrative Foiano di Val Fortore, due le liste in campo: tutti i candidatiIl 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative nel comune di Foiano di Val Fortore.

Temi più discussi: Foiano di Val Fortore, Ruggiero nomina la nuova Giunta: Antonio Giovanni Cilenti vicesindaco; Giunta pronte a Foiano e Reino, mentre Castelfranco pensa a una turnazione; IVPC Group, finanziamento per 187 milioni di euro da Credit Agricole Italia e Unicredit; Eolico, un maxi-finanziamento per rilanciare il parco del Fortore.

Foiano di Val Fortore (BN) - Padre Antonio Casamassa - seconda parte (06.06.25): pupia.tv - Foiano di Val Fortore (BN) - Padre Antonio Casamassa - seconda parte (06.06.25) dlvr.it/TSvpXh x.com

A Foiano di Val Fortore è lutto cittadino per la scomparsa del dott. Martucci, ex sindaco e storico pediatraA Foiano di Val Fortore il clima è di profondo dolore e non di festa dopo la riconferma del sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero. La comunità fortorina è infatti stata sconvolta dalla scomparsa di Antoni ... ntr24.tv

Meteo Foiano Di Val Fortore OggiA Foiano di Val Fortore oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 13° ... ilmeteo.it