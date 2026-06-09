La sindaca di Foggia ha rassegnato le dimissioni e ha protocollato il documento. Il suo incarico si conclude con un preavviso di venti giorni. Se non verrà ritirata, si procederà con elezioni anticipate.

Maria Aida Episcopo si è dimessa. Ha protocollato ieri il documento di dimissioni dalla carica di prima cittadina di Foggia. Le crescenti difficoltà in seno all’amministrazione da lei guidata hanno portato alla decisione. Può ripensarci entro il 28 giugno altrimenti sarebbero elezioni comunali anticipate. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Foggia: si è dimessa la sindaca Maria Aida Episcopo Venti giorni di tempo per il ritiro, altrimenti elezioni anticipate

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08 GIUGNO 2026 - FOGGIA: LA SINDACA MARIA AIDA EPISCOPO RASSEGNA LE DIMISSIONI

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