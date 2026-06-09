Flotilla i dispersi da oltre 10 giorni nelle carceri libiche Ma non interessa a nessuno

Da liberoquotidiano.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da più di dieci giorni, alcune persone sono detenute nelle carceri libiche e risultano ancora scomparse. Due attivisti hanno lanciato un appello pubblico, chiedendo attenzione sulla vicenda. Nessuna autorità ha ancora fornito informazioni ufficiali sui dispersi, e la loro condizione rimane sconosciuta. L’appello invita a fare luce sulla situazione e a sollecitare interventi concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Siamo qui perché abbiamo bisogno di fare un appello importante». Ennio Centrone e Dorina Ruggieri sono i genitori di Domenico, il 33enne originario di Molfetta, in Puglia, detenuto a Bengasi, in Libia, dal 24 maggio dopo essere stato fermato - insieme agli altri 10 attivisti della cosiddetta “Flotilla terrestre” - nella zona est del Paese, controllata dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Flotilla “terrestre” nel senso che la delegazione, alla testa di una carovana di circa 200 persone, puntava a raggiungere Gaza via Libia ed Egitto. Le mobilitazioni Pro-Pal di quando di mezzo c’è Israele per inciso: lo Stato ebraico ha espulso tutti i militanti in azione via mare in poco più di 24 ore - sono un ricordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

flotilla i dispersi da oltre 10 giorni nelle carceri libiche ma non interessa a nessuno
© Liberoquotidiano.it - Flotilla, i dispersi da oltre 10 giorni nelle carceri libiche. Ma non interessa a nessuno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, gli attivisti della Flotilla "di terra" rimangono ancora nelle carceri libiche

Migranti: naufragio in acque Sar libiche. I superstiti: “Almeno 80 i dispersi”Un naufragio si è verificato nelle acque Sar libiche, coinvolgendo un'imbarcazione con migranti.

Temi più discussi: Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. La replica: L'Italia? Il Paese delle ciabatte; Nuova strage di migranti nel Mediterraneo, almeno 11 persone morte e due dispersi; Flotilla, i dispersi da oltre 10 giorni nelle carceri libiche. Ma non interessa a nessuno; Flotilla un’imbarcazione arriva sulla spiaggia di Gaza.

flotilla i dispersi daCaso Flotilla, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dalla Procura di RomaItamar Ben-Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell’abito della vicenda Flotilla. tg24.sky.it

Global Sumud Flotilla, chi sono i 29 italiani fermati da IsraeleTra i 29 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane ci sono politici, giornalisti, medici, docenti, operai. Il gruppo dei partecipanti della missione per Gaza, interce ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web