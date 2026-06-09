flotilla i dispersi da oltre 10 giorni nelle carceri libiche ma non interessa a nessuno

Notizia in breve

Da più di dieci giorni, alcune persone sono detenute nelle carceri libiche e risultano ancora scomparse. Due attivisti hanno lanciato un appello pubblico, chiedendo attenzione sulla vicenda. Nessuna autorità ha ancora fornito informazioni ufficiali sui dispersi, e la loro condizione rimane sconosciuta. L’appello invita a fare luce sulla situazione e a sollecitare interventi concreti.