Flotilla i dispersi da oltre 10 giorni nelle carceri libiche Ma non interessa a nessuno
Da più di dieci giorni, alcune persone sono detenute nelle carceri libiche e risultano ancora scomparse. Due attivisti hanno lanciato un appello pubblico, chiedendo attenzione sulla vicenda. Nessuna autorità ha ancora fornito informazioni ufficiali sui dispersi, e la loro condizione rimane sconosciuta. L’appello invita a fare luce sulla situazione e a sollecitare interventi concreti.
«Siamo qui perché abbiamo bisogno di fare un appello importante». Ennio Centrone e Dorina Ruggieri sono i genitori di Domenico, il 33enne originario di Molfetta, in Puglia, detenuto a Bengasi, in Libia, dal 24 maggio dopo essere stato fermato - insieme agli altri 10 attivisti della cosiddetta “Flotilla terrestre” - nella zona est del Paese, controllata dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Flotilla “terrestre” nel senso che la delegazione, alla testa di una carovana di circa 200 persone, puntava a raggiungere Gaza via Libia ed Egitto. Le mobilitazioni Pro-Pal di quando di mezzo c’è Israele per inciso: lo Stato ebraico ha espulso tutti i militanti in azione via mare in poco più di 24 ore - sono un ricordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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