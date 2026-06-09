Durante la partita di NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs, il presidente degli Stati Uniti è stato presente al Madison Square Garden. Quando è stato inquadrato mentre si suonava l’inno nazionale, il pubblico ha iniziato a cantare “U-S-A” e poi ha iniziato a fischiare. Trump ha risposto dicendo che, a suo avviso, i fischi erano più probabilmente applausi.

Prima i cori "U-S-A, U-S-A", poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals Nba tra i Knicks, la sua squadra, e i San Antonio Spurs, vinta dai San Antonio Spurs. Match a cui ha assistito anche il sindaco di New York Zohran Mamdani. I fischi sono finiti quando l'immagine di Trump, ripreso durante il saluto militare, è sparita dal maxischermo. Secondo il resoconto del pool dei media al seguito della Casa Bianca e le foto diffuse, il tycoon era in compagnia, nella sua... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Fischi per Trump a New York in Knicks-San Antonio di Nba. Lui ribatte: “Credo che fossero per lo più applausi”

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Angry Ghetto Leftists RIOT as New York Knicks LOSE After Booing Trump in HILARIOUS 'Karma' Moment!!

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