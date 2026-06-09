Finite le elezioni subito pronte le altre | domenica al voto per il consiglio provinciale di Taranto I CANDIDATI Le liste in lizza

Da noinotizie.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si vota per il consiglio provinciale di Taranto, a poche ore dalla conclusione dello scrutinio delle elezioni comunali e del ballottaggio in sei Comuni pugliesi. Le liste dei candidati sono già pronte e si preparano a presentarsi alle urne. Lo spoglio delle schede si è appena concluso e subito si passa alla prossima tornata elettorale, senza pause tra un turno e l’altro.

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Ieri lo spoglio, anche in sei Comuni pugliesi, per le elezioni comunali, turno di ballottaggio. Appena il tempo di contare i voti ed eccoci subito ad altre elezioni. Di secondo livello però: rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. Voteranno domenica 14 giugno i consiglieri in carica di tutti i Comuni del tarantino per scegliere i dodici che comporranno, appunto, il consiglio provinciale. TABELLE 5 LISTE260608131953 (foto: repertorio, elezioni 2022)   . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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