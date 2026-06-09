Finite le elezioni subito pronte le altre | domenica al voto per il consiglio provinciale di Taranto I CANDIDATI Le liste in lizza

Notizia in breve

Domenica si vota per il consiglio provinciale di Taranto, a poche ore dalla conclusione dello scrutinio delle elezioni comunali e del ballottaggio in sei Comuni pugliesi. Le liste dei candidati sono già pronte e si preparano a presentarsi alle urne. Lo spoglio delle schede si è appena concluso e subito si passa alla prossima tornata elettorale, senza pause tra un turno e l’altro.