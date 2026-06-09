Finite le elezioni subito pronte le altre | domenica al voto per il consiglio provincia di Taranto I CANDIDATI Le liste in lizza
Dopo lo spoglio delle elezioni comunali di ieri, si aprono subito le urne per il consiglio provinciale di Taranto, previsto per domenica. Le liste candidate sono state già presentate e le campagne elettorali si sono concluse. In sei Comuni pugliesi si sono svolti i ballottaggi, con i risultati ancora da ufficializzare. Le operazioni di voto per la provincia di Taranto si svolgeranno in un solo giorno, con i cittadini chiamati a esprimersi sui candidati.
Ieri lo spoglio, anche in sei Comuni pugliesi, per le elezioni comunali, turno di ballottaggio. Appena il tempo di contare i voti ed eccoci subito ad altre elezioni. Di secondo livello però: rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. Voteranno domenica 14 giugno i consiglieri in carica di tutti i Comuni del tarantino per scegliere i dodici che comporranno, appunto, il consiglio provinciale. TABELLE 5 LISTE260608131953 (foto: repertorio, elezioni 2022) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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