Dopo lo spoglio delle elezioni comunali di ieri, si aprono subito le urne per il consiglio provinciale di Taranto, previsto per domenica. Le liste candidate sono state già presentate e le campagne elettorali si sono concluse. In sei Comuni pugliesi si sono svolti i ballottaggi, con i risultati ancora da ufficializzare. Le operazioni di voto per la provincia di Taranto si svolgeranno in un solo giorno, con i cittadini chiamati a esprimersi sui candidati.

Ieri lo spoglio, anche in sei Comuni pugliesi, per le elezioni comunali, turno di ballottaggio. Appena il tempo di contare i voti ed eccoci subito ad altre elezioni. Di secondo livello però: rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. Voteranno domenica 14 giugno i consiglieri in carica di tutti i Comuni del tarantino per scegliere i dodici che comporranno, appunto, il consiglio provinciale. TABELLE 5 LISTE260608131953 (foto: repertorio, elezioni 2022) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Finite le elezioni, subito pronte le altre: domenica al voto per il consiglio provincia di Taranto I CANDIDATI Le liste in lizza

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