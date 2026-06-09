Il quotidiano Il Tempo ha pubblicato un articolo di Alessandro Bertoldi che descrive un'inchiesta della Procura di Genova. Secondo il reportage, ci sarebbero finanziamenti verso Hamas, con possibili passaggi anche attraverso l’Italia. In risposta, senatori di centrodestra hanno presentato interrogazioni, mentre esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno espresso supporto all’articolo.

Il centrodestra insorge dopo che Il Tempo ha pubblicato, con un articolo a firma di Alessandro Bertoldi, il racconto dell'inchiesta della Procura di Genova da cui emergerebbe un presunto sistema di finanziamenti verso Hamas con possibili passaggi anche dall'Italia. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della 3ª Commissione Affari esteri e difesa, ha annunciato di aver «presentato un'interrogazione parlamentare al Governo affinché venga fatta piena chiarezza su queste attività e siano adottate tutte le iniziative necessarie per contrastare ogni forma di sostegno al terrorismo». Non è il solo. Anche Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della 7ª Commissione Cultura, ha fatto sapere di voler presentare anche lui una interrogazione parlamentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finanziamenti ad Hamas, interrogazioni di Gasparri-Mollicone. Da FdI, Lega e FI sostegno a Il Tempo

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