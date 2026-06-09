Finals Nba Wembanyama stellare in gara 3 | gli Spurs sbancano il Madison Serie sul 2-1 Knicks

In gara 3 delle Finals NBA, il giocatore francese ha segnato 25 punti, catturando 12 rimbalzi e bloccando due tentativi avversari, contribuendo alla vittoria degli Spurs al Madison Square Garden. La squadra ha chiuso la partita con un punteggio di 110-105, portando la serie sul 2-1. Gli Spurs hanno dominato nel secondo quarto, mantenendo il vantaggio fino al finale. I Knicks hanno tentato una rimonta negli ultimi minuti, senza riuscirci.

New York (Stati Uniti), 9 giugno 2026 – Messi alle strette dalla doppia sconfitta patita tra le mura amiche del Frost Bank Center, i San Antonio Spurs hanno rialzato poderosamente la testa, espugnando 115-111 il Madison Square Garden e accorciando sul 2-1 la serie delle Finals NBA, ancora condotta dai Knicks - battuti dopo 13 vittorie di fila - ma che vivrà sicuramente almeno un altro atto in Texas. Risposta da grande squadra per i texani e da giocatore con le stigmate da campione per Victor Wembanyama che, dopo l’ingenuità nel costata agli Spurs il ko nel finale di gara 3, si è riscattato squadernando una prestazione da 10 in pagella. Il lungo francese ha infatti chiuso con 32 punti (ai quali ha aggiunto anche 8 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate rifilate agli avversati), salendo in cattedra nella quarta frazione, nella quale ne ha mandati a bersaglio 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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