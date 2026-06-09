Finals Nba 2026 tifosi Knicks radunati davanti ai maxi schermi a New York per gara 3 | delusione dopo il match
I tifosi dei New York Knicks si sono radunati davanti ai maxi schermi a New York per seguire gara 3 delle Finals NBA contro i San Antonio Spurs, giocata al Madison Square Garden lunedì sera. Dopo la partita, molti hanno mostrato delusione, esprimendo il disappunto per l'esito del match. La partita si è svolta in un clima di attesa e coinvolgimento tra i presenti, che hanno seguito il game con grande partecipazione.
Home > Sport > Basket > Restano con l’amaro in bocca i tantissimi tifosi dei New York Knicks che si sono radunati davanti ai tanti maxi schermi nella Grande Mela per assistere a gara 3 delle Finals Nba contro i San Antonio Spurs che si è giocata al Madison Square Garden lunedì sera. Gli Spurs si sono imposti per 115-111 riaprendo la serie per il titolo. La squadra di New York conduce ora solo per 2-1. Gara 4 è in programma mercoledì 10 giugno. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Biggest Celebs at Knicks vs Spurs Finals at Madison Square Garden
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