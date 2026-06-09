Finals Nba 2026 tifosi Knicks radunati davanti ai maxi schermi a New York per gara 3 | delusione dopo il match

Notizia in breve

I tifosi dei New York Knicks si sono radunati davanti ai maxi schermi a New York per seguire gara 3 delle Finals NBA contro i San Antonio Spurs, giocata al Madison Square Garden lunedì sera. Dopo la partita, molti hanno mostrato delusione, esprimendo il disappunto per l'esito del match. La partita si è svolta in un clima di attesa e coinvolgimento tra i presenti, che hanno seguito il game con grande partecipazione.