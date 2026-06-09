Fibrosi cistica e PMA | il Tribunale nega il risarcimento ai genitori

Il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di un bambino affetto da fibrosi cistica, sostenendo che i medici non avevano eseguito approfonditi test genetici sulla madre prima di una procedura di PMA. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino un errore o una negligenza professionale. La sentenza evidenzia come la volontà dei genitori di procedere con la procreazione assistita possa influenzare le responsabilità mediche.

? Domande chiave? In Breve Il Tribunale di Monza nega il risarcimento per la nascita di una bambina affetta da fibrosi cistica. Il Tribunale civile di Monza ha respinto le richieste di risarcimento presentate da una coppia della Brianza dopo la nascita di una neonata affetta da fibrosi cistica tramite procreazione medicalmente assistita. La decisione giudiziaria nega il riconoscimento di danni sia ai genitori, che lamentavano la mancata possibilità di interrompere la gravidanza, sia alla minore per la violazione del diritto a una vita sana e dignitosa. La sentenza solleva interrogativi profondi sul confine tra responsabilità medica e scelte riproduttive. La vicenda clinica e le contestazioni della coppia brianzola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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