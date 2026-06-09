Fiat 500 ibrida oppure Fiat 500 elettrica? Perché comprare l' una o l' altra
La Fiat 500 è disponibile in due versioni: una con motore a benzina ibrido mild e l’altra completamente elettrica. La versione ibrida utilizza un sistema a benzina abbinato a un motore elettrico di supporto, mentre quella elettrica funziona solo con alimentazione a batteria. Entrambe sono destinate a soddisfare diverse esigenze di mobilità, senza ulteriori dettagli tecnici o prezzi.
La compatta più "chic" di casa Fiat è attualmente proposta in due diverse motorizzazioni. Da un lato, un motore a benzina con sistema ibrido mild, dall'altro uno completamente elettrico. Ma qual è quella giusta? Mettiamo a confronto caratteristiche, costi di esercizio ed equipaggiamenti per scoprirlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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