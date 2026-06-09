Fiat 500 ibrida oppure Fiat 500 elettrica? Perché comprare l' una o l' altra

Notizia in breve

La Fiat 500 è disponibile in due versioni: una con motore a benzina ibrido mild e l’altra completamente elettrica. La versione ibrida utilizza un sistema a benzina abbinato a un motore elettrico di supporto, mentre quella elettrica funziona solo con alimentazione a batteria. Entrambe sono destinate a soddisfare diverse esigenze di mobilità, senza ulteriori dettagli tecnici o prezzi.