Festa salvezza a Monza Pari d’oro per la Fiamma

Il pareggio tra Fiammamonza e Virtus Cantalupo garantisce alla squadra monzese la permanenza in Eccellenza anche per la prossima stagione. La partita si è conclusa con un risultato pari, confermando l’equilibrio tra le due squadre e permettendo alla Fiammamonza di evitare la retrocessione. La sfida rappresenta il quarto risultato utile consecutivo per la formazione locale, che così si assicura un altro anno nel campionato di categoria.

Bastava un pareggio e pareggio è stato. La quarta divisione stagionale della posta tra Fiammamonza e Virtus Cantalupo conferma il sostanziale equilibrio tra le due squadre e, nello stesso tempo, autorizza la truppa monzese a restare un altro anno nel campionato di Eccellenza. La formazione di Cerro Maggiore, obbligata a vincere la sfida di ritorno giocata al Sada perché messa peggio in graduatoria, finisce invece in Promozione, la quinta e ultima categoria del calcio femminile nazionale. Mai il club biancorosso, fondato nel 1970, nel 2006 vincitore di scudetto e Supercoppa italiana, era retrocesso in Promozione. Le padrone di casa, per evitare di precipitare nel baratro, hanno comunque dovuto impegnarsi fino all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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