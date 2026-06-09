La Regione Umbria ha annunciato l’aggiunta di 20 treni sulla linea lenta delle ferrovie regionali, che saranno operativi nelle prossime settimane. Il governo è stato sollecitato a intervenire con urgenza, attraverso un appello diretto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La richiesta mira a migliorare i collegamenti e a risolvere le criticità attuali sulla rete ferroviaria regionale. La Regione ha sottolineato l’importanza di interventi rapidi per garantire maggiori servizi ai pendolari.

La Regione chiede un intervento urgente del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per evitare che gli effetti della delibera 492026 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) compromettano ulteriormente il sistema del trasporto pubblico ferroviario regionale e, in particolare, i collegamenti dei pendolari verso Roma. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti nel corso della conferenza stampa. "La delibera in discussione – ha spiegato De Rebotti – rischia di modificare profondamente l’equilibrio tra trasporto pubblico e servizi a mercato, aggravando una situazione che per l’ Umbria e per molte regioni del Centro Italia è già particolarmente complessa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ferrovie, Umbria all’angolo. Altri 20 treni sulla linea lenta. La Regione si appella a Roma

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