A Comacchio, Samuele Bellotti è stato confermato sindaco, con il partito di estrema destra che si conferma primo nel territorio. L’affluenza alle urne è calata rispetto alle scorse elezioni, ma si mantiene sopra la media nazionale. I risultati definitivi sono stati comunicati dopo lo scrutinio delle schede. Nessuna variazione significativa nelle percentuali rispetto ai dati preliminari. La vittoria di Bellotti consolida la presenza del partito nel Comune.

Comacchio sceglie Samuele Bellotti. Affluenza in calo, ma sopra il trend nazionale. Al termine di una campagna elettorale a tratti intensa e di un ballottaggio che ha tenuto con il fiato sospeso, Samuele Bellotti conquista la guida del Comune confermando e ampliando il vantaggio che aveva ottenuto al primo turno delle amministrative. "Sono molto soddisfatto del bellissimo risultato ottenuto da Samuele Bellotti, eletto sindaco di Comacchio con oltre il 56% dei voti – il commento di Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia –. Chi voleva perpetuare l’isolamento di Comacchio è stato sconfitto. Ha vinto il popolo comacchiese che finalmente avrà alla propria guida una persona capace e seria, in grado di affrontare le sfide necessarie a rilanciare un territorio troppo a lungo trascurato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fd’I si conferma il primo partito: "Rilanciare un territorio trascurato"

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