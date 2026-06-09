FdI Meloni non cambia rotta | tensioni interne e caso Milano

All’interno di Fratelli d’Italia si registrano tensioni tra diverse correnti che alimentano una frattura interna. La discussione riguarda anche la posizione rispetto al caso di Milano, senza indicare decisioni ufficiali. In vista delle prossime elezioni, si valuta come potrebbe cambiare il risultato elettorale se fosse sufficiente il 40% dei voti per conquistare subito la vittoria. La leader del partito ha confermato la linea attuale senza variazioni.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre sostiene la stabilità politica della coalizione governativa. Fonte Eurostat? Meloni conferma la linea sui ballottaggi mentre emerge una frattura interna a FdI. La premier Meloni ha espresso sostegno alla strategia attuale in seguito agli esiti dei ballottaggi, dichiarando che la direzione politica da seguire è quella già tracciata. Mentre la coalizione celebra i risultati ottenuti, all’interno di Fratelli d’Italia si manifestano tensioni riguardanti la gestione della linea politica, con un caso specifico che coinvolge Milano. Il successo delle recenti consultazioni ha spinto la coalizione a valutare nuove mosse per le prossime amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il lancio di verdura contro la sede di Fratelli d'Italia al corteo del 25 aprile

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