FC 26 attenzione alle date | EA cambia le scadenze degli obiettivi per Maradona

Le scadenze per gli obiettivi legati alla carta di Diego Armando Maradona sono state modificate. Le nuove date di consegna sono state annunciate e riguardano le sfide all’interno del gruppo “Il viaggio delle nazioni”. Questi cambiamenti interessano tutti i partecipanti che stanno seguendo l’evento passo dopo passo.

Se state seguendo passo dopo passo la lunghissima ed emozionante serie di sfide all’interno del gruppo obiettivi “Il viaggio delle nazioni” con l’unico, grande obiettivo di mettere le mani sulla carta monumentale di Diego Armando Maradona, aprite bene le orecchie. EA Sports ha appena rilasciato una comunicazione ufficiale che stravolge il calendario e le scadenze a cui eravamo abituati nei menu di gioco. Attraverso i canali ufficiali di EA SPORTS FC Direct Communication, gli sviluppatori hanno annunciato una riorganizzazione totale dei tempi di rilascio per evitare sovrapposizioni e consentire a tutti i player di pianificare al meglio le sessioni di gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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