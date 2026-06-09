Falciani protagonista Tra i big della Toscana

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mattia Falciani, atleta dell’Alga Atletica Arezzo, ha gareggiato con la maglia della Toscana durante un evento regionale. Ha partecipato in una competizione di mezzofondo, arrivando tra i primi classificati. La sua prestazione ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e gli spettatori presenti. La gara si è svolta in una giornata soleggiata, con condizioni atmosferiche favorevoli per gli atleti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AREZZO Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza con la maglia della Toscana. Il giovane atleta è stato convocato dalla rappresentativa regionale per gareggiare al dodicesimo memorial "Luigi Pratizzoli" di Parma, il più importante meeting italiano a livello Under16 di atletica leggera, dove ha vissuto un’occasione di confronto con i migliori coetanei del panorama nazionale. Classe 2012, Falciani ha ottenuto il quinto posto nella classifica generale del salto in alto con 1.80 metri ma è risultato il migliore del suo anno di età, confermando il proprio valore in una manifestazione di assoluto prestigio e dando seguito a un percorso di crescita con cui sta emergendo tra i più promettenti saltatori della penisola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

falciani protagonista tra i big della toscana
© Lanazione.it - Falciani protagonista. Tra i big della Toscana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

I professionisti dell'Asl Toscana nord ovest all'esercitazione della colonna mobile della protezione civile toscanaVentiuno professionisti dell'Asl Toscana nord ovest hanno partecipato a un’esercitazione dell’ospedale da campo della Protezione civile toscana,...

Oltre l'esistenza umana, Giuliano Falciani a CodroipoGiuliano Falciani conclude la sua stagione in Friuli Venezia Giulia con un evento a Codroipo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web