Mattia Falciani, atleta dell’Alga Atletica Arezzo, ha gareggiato con la maglia della Toscana durante un evento regionale. Ha partecipato in una competizione di mezzofondo, arrivando tra i primi classificati. La sua prestazione ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e gli spettatori presenti. La gara si è svolta in una giornata soleggiata, con condizioni atmosferiche favorevoli per gli atleti.

AREZZO Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo in evidenza con la maglia della Toscana. Il giovane atleta è stato convocato dalla rappresentativa regionale per gareggiare al dodicesimo memorial "Luigi Pratizzoli" di Parma, il più importante meeting italiano a livello Under16 di atletica leggera, dove ha vissuto un’occasione di confronto con i migliori coetanei del panorama nazionale. Classe 2012, Falciani ha ottenuto il quinto posto nella classifica generale del salto in alto con 1.80 metri ma è risultato il migliore del suo anno di età, confermando il proprio valore in una manifestazione di assoluto prestigio e dando seguito a un percorso di crescita con cui sta emergendo tra i più promettenti saltatori della penisola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Falciani protagonista. Tra i big della Toscana

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