A Faenza, un gruppo di ex studenti della classe A si è riunito dopo 65 anni. I partecipanti sono stati rintracciati tra Londra e la Svizzera. L'incontro è stato possibile grazie a un insegnante che ha promosso il contatto tra i compagni. La riunione ha rafforzato un legame durato decenni, nato durante gli anni scolastici. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi o sulle modalità di rintracciamento.

Come hanno fatto a ritrovare i compagni dispersi tra Londra e Svizzera?. Chi è l'insegnante che ha creato questo legame indissolubile?. Cosa ha spinto il gruppo a passare da incontri biennali ad annuali?. Come sono riuscite le mogli a integrarsi in questa tradizione storica?.? In Breve Primo incontro ufficiale avvenuto il 10 febbraio 1984 presso i Monti Coralli.. Ritrovi passati da cadenza biennale a appuntamenti annuali fissi.. Tre membri rintracciati tra Svizzera, Londra e provincia di Varese.. Legame consolidato dai valori trasmessi dal maestro Adelmo Gaeta.. Sessantacinque anni dopo l’inizio scolastico, la classe A delle elementari Carchidio si ritrova a Faenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza, il legame eterno della classe A: ritrovo dopo 65 anni

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