Un consulente finanziario è stato condannato per aver truffato 35 risparmiatori, principalmente tra Arezzo e il Valdarno. La Guardia di finanza di Arezzo, sotto coordinamento della Procura locale, ha accertato che l'uomo aveva effettuato investimenti ad alto rischio utilizzando i soldi di persone ignare. L'indagine ha portato alla scoperta di una maxi truffa, con i risparmiatori che hanno subito perdite sui propri investimenti.

AREZZO – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Arezzo, coordinati della locale Procura della Repubblica, hanno fatto luce su una maxi truffa finanziaria nei confronti di 35 risparmiatori residenti in gran parte tra Arezzo e il Valdarno. Le indagini, avviate dalla compagnia di San Giovanni Valdarno quasi due anni fa, a seguito delle denunce di alcuni risparmiatori, hanno accertato che un consulente finanziario, operante in provincia di Arezzo tra il 2012 e il 2024, all’insaputa dell’istituto di credito che gli aveva conferito l’incarico professionale e dei propri clienti, effettuava, con i risparmi di questi ultimi – pari, negli anni, ad oltre 9,3 milioni di euro complessivi – investimenti ad altissimo rischio, causando loro perdite complessive per circa 5,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fa investimenti ad alto rischio con i soldi di ignari risparmiatori: consulente finanziario condannato per truffa aggravata

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