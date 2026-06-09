Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari di due associazioni ha avvistato un grande squalo bianco, una specie poco comune in quella zona. Uno dei subacquei ha riferito che le sue dita tremavano al momento dell’osservazione. L’episodio è stato documentato dai partecipanti e segnalato alle autorità competenti. L’avvistamento si è verificato in acque considerate di norma non frequentate da questa specie.

Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell’associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo bianco, specie rara nelle acque del Mediterraneo. I sub stavano bonificando i fondali attraverso la rimozione di attrezzature da pesca abbandonate e impigliate in un relitto. L’incontro con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Derk Remmers che, in un’intervista rilasciata alla Bbc, ha raccontato di aver faticato ad attivare la telecamera a causa dell’emozione del momento: “Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enorme squalo bianco avvistato nel canale di Sicilia, il sub: “Le mie dita tremavano”

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