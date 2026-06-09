La giunta regionale ha approvato un piano che individua le aree idonee per lo sviluppo di impianti di energie rinnovabili. Le zone selezionate sono state definite dopo una valutazione delle caratteristiche territoriali e ambientali. La delibera riguarda specifiche aree sul territorio regionale destinate alla installazione di impianti solari e eolici. Il provvedimento mira a favorire la crescita di fonti di energia sostenibile.

FIRENZE – La giunta regionale ha discusso un pacchetto di provvedimenti attesi e strategici per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Toscana: la proposta di legge che individua le aree idonee alle rinnovabili in Toscana e il mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del Prizat (Piano regionale delle zone di accelerazione). Il quadro legislativo disposto dalla nuova legge statale del 4 del gennaio 2026 lascia poco margine di manovra alle Regioni in merito alla capacità di programmare la diffusione degli impianti fotovoltaici ed eolici, avendo già individuato aree idonee valide su tutto il territorio nazionale e lasciando alle Regioni spazi esigui di discrezionalità per aggiungerne altre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Energie rinnovabili, l’impegno della Regione: si individuano le aree idonee

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