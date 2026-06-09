Energia e geopolitica Aiuti per le rinnovabili Sì dell’Europa all’Italia

Bruxelles ha approvato un piano italiano da 23 miliardi di euro destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il finanziamento mira a incentivare lo sviluppo di energie pulite e rinnovabili nel paese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il via libera alle iniziative italiane nel settore energetico.

Via libera di Bruxelles al piano italiano da 23 miliardi di euro per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione europea ha approvato il regime nell’ambito del quadro sugli aiuti di Stato del Clean Industrial Deal, riconoscendone la coerenza con gli obiettivi europei di transizione verso un’economia a zero emissioni nette e con il traguardo Ue sulle rinnovabili al 2030. Il programma italiano punta a finanziare la costruzione di nuovi impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e alimentati a biogas. Nel complesso, gli impianti dovrebbero aggiungere 37,15 gigawatt di nuova capacità elettrica rinnovabile: un volume pari, secondo quanto indicato dall’esecutivo europeo, a circa il 48% dell’attuale capacità installata da fonti rinnovabili in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Energia Perché rinnovabili e nucleare sono il futuro dell'Europa

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