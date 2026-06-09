La Parte di Sotto ha vinto la Sassaiola a Perugia 1416, evento storico che si è svolto con coinvolgimento di numerosi partecipanti. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di questa contrada, che ha ottenuto il miglior punteggio. La manifestazione, che richiama tradizioni antiche, si è svolta nel rispetto delle modalità storiche previste. La vittoria è stata annunciata al termine di una competizione intensa e partecipata, con un pubblico numeroso presente lungo le vie del centro storico.

PERUGIA – Tra le novità più convincenti e più ricche di potenzialità di questa edizione di Perugia 1416 c’è sicuramente la Sassaiola, la rievocazione storica dell’antico gioco perugino andata in scena, nel seicentesimo anniversario del suo bandimento, domenica pomeriggio in piazza IV Novembre, ultimo atto dell’undicesima edizione. La vittoria è andata alla Parte di Sotto, lo schieramento formato dagli atleti dei rioni di Porta San Pietro e Porta Eburnea, che ha avuto la meglio sulla Parte di Sopra (con i rioni di Porta Sole, Porta Sant’Angelo e Porta Santa Susanna), rievocando uno dei giochi più spettacolari e identitari della storia cittadina: non un semplice passatempo, ma un autentico addestramento militare e una battaglia d’onore tra fazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Emozioni a Perugia 1416 con la Sassaiola, vince la Parte di Sotto

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