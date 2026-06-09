Emergenza a Pisa | Maxi Incendio in Capannone di Rifiuti Scuole Chiuse e Popolazione Invitata a Restare in Casa

Da temporeale.info 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un grande incendio ha coinvolto un capannone di rifiuti a Vicopisano. Le fiamme hanno causato l’evacuazione dell’area, la chiusura delle scuole nelle vicinanze e un avviso ai residenti di non uscire di casa. Sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono ancora noti i motivi dell’incendio.

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Una mattina qualunque, poi il cielo che cambia colore. A Vicopisano, alle porte di Pisa, un capannone di rifiuti prende fuoco e la giornata si piega. Le sirene, la colonna di fumo che sale, i messaggi sui telefoni: restate in casa. Da lì in poi, tutto scorre più lento. Un maxi incendio è divampato intorno alle 9:30 in un capannone di una ditta di trattamento rifiuti nella zona artigianale della Piana di Noce, nel comune di Vicopisano. Sul posto operano i Vigili del fuoco di Pisa con rinforzi da Lucca, Pistoia e Livorno. Le squadre lavorano da ore per contenere le fiamme e impedire che il fuoco si estenda ad aree vicine. Secondo le prime informazioni, all’interno brucerebbe materiale in plastica. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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