Edufest | oltre 5000 presenze e il dibattito sui nuovi confini educativi

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante Edufest, oltre 5.000 persone hanno partecipato a discussioni sui confini dell’educazione. Si sono affrontate questioni come il rischio che le reti di supporto diventino strumenti di controllo e quali elementi siano necessari per rafforzare il ruolo sociale della scuola. Le sessioni hanno coinvolto docenti, studenti e professionisti, concentrandosi su come migliorare il rapporto tra sistema scolastico e comunità.

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Come possono le reti di supporto evitare di diventare strumenti di controllo? Quali pilastri servono alla scuola per recuperare il suo ruolo sociale? Perché i giovani rischiano di scivolare fuori dalla vita della comunità? Cosa garantisce la stabilità necessaria al cervello in fase di trasformazione??? In Breve Quasi 100 laboratori e spettacoli hanno animato il parco di Villa Ghirlanda Massimo Recalcati e Franco Nembrini hanno analizzato l'emergenza educativa e scolastica Suo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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