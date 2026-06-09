È stato aperto a Meldola un nuovo centro dedicato al benessere e alla bellezza, chiamato ‘Il bello delle donne’. L’inaugurazione si è svolta in via Cavour 208. Il centro offre servizi di estetica, benessere e parrucchiere. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle attività o alle persone coinvolte nell’apertura.

E’ stato inaugurato a Meldola il centro benessere, estetica e parrucchiere ‘Il bello delle donne’ in via Cavour 208. Il titolare è Tullio Gianpio Saccenti, giovane imprenditore noto nel settore dei servizi alla persona per aver gestito con successo, negli ultimi nove anni, un salone da parrucchiere in Città. "Questa apertura – spiega il titolare – è la realizzazione di un progetto più grande: un sogno nato dalla volontà di offrire un’esperienza completa dedicata alla bellezza, al relax e al benessere della persona, frutto di anni di lavoro, sacrifici e costanza". La struttura, ricavata da un importante intervento di ristrutturazione con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il nuovo centro estetico: tutto per il benessere e la bellezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho Passato la NOTTE in un Centro ESTETICO!

Notizie e thread social correlati

A Firenze un nuovo centro di riabilitazione per i malati oncologici. Benessere per il corpo ma anche per la menteA Firenze è stato inaugurato un nuovo centro di riabilitazione dedicato ai malati oncologici.

Reggio Village: tra calcio e padel nasce il nuovo centro del benessereReggio Village apre un nuovo centro dedicato al benessere, che si distingue per la presenza di campi di calcio e di padel.

Temi più discussi: Ecco il nuovo centro estetico: tutto per il benessere e la bellezza; Un video racconta perché il nuovo museo MUVEC di Mestre è speciale; Un maxi-restauro da 38 milioni: ecco la nuova casa dell’Archivio Storico della Biennale; Parma, ecco la nuova maglia Home 2026/2027: torna protagonista l’iconica croce nera.

Ecco il nuovo centro estetico: tutto per il benessere e la bellezzaE’ stato inaugurato a Meldola il centro benessere, estetica e parrucchiere ‘Il bello delle donne’ in via Cavour 208. Il titolare è Tullio Gianpio Saccenti, giovane imprenditore noto nel settore dei ... ilrestodelcarlino.it

Nuovo bioma - assicurarci che il mondo non si rompa? reddit

Piano Integrato Autoimpiego, ecco i numeri delle richieste di agevolazioni. Al 15 maggio, cresce il numero di domande per l'accesso agli incentivi del Decreto Coesione destinati all'avvio di nuove imprese o attività professionali. Guarda il carosello e rest x.com

Una carica di energia: ecco il nuovo store Enel di RhoUna giornata di festa andrà in scena sabato 9 maggio alle 16:00. L’appuntamento è presso il Centro Commerciale Rho Center di via Luigi Capuana dove verrà ufficialmente aperto al pubblico il nuovo ... adnkronos.com