La selezione del nuovo commissario tecnico della nazionale si è conclusa con l’accettazione di un solo candidato, che ha accettato uno stipendio relativamente basso rispetto agli standard del settore. La gara di assegnazione ha seguito una procedura con offerte al ribasso, simile a quella adottata per altri lavori pubblici. Nessun altro candidato ha presentato una proposta o ha accettato le condizioni economiche offerte.

Mancini il figliol prodigo. Il bando di gara per il commissario tecnico è un bando al ribasso, come per tutti i lavori pubblici. Chi offre di meno, ottiene l’incarico. E Roberto Mancini ha offerto meno di tutti. Lui direbbe sì anche per 2,5 milioni di euro a stagione che nel mondo del calcio sono considerati bruscolini. Antonio Conte e Pep Guardiola (nome che aveva acceso le fantasie di tanti) viaggiano in altre dimensioni. È rimasto solo il Mancio. Il figliol prodigo. I soldi, tanti, li ha fatti in Arabia Saudita e in Qatar dove ora allena l’Al-Sadd. Per la Nazionale si libererebbe questa mattina stessa. L’Italia torna al punto di partenza. Non è una novità per il calcio italiano. Deve solo aspettare l’elezione del presidente della Federcalcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È rimasto solo Mancini per la Nazionale, l’unico ad accettare uno stipendio così basso (si fa per dire)

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