Leggete bene la seconda puntata (ancora più esplosiva della prima) della straordinaria inchiesta di Alessandro Bertoldi. Ieri era entrata in scena la figura cruciale di Ramy Abdu, in un intreccio (anche «italiano») di soldi e legami con Hamas. Oggi Bertoldi fa un passo in più e ci porta dritti dritti verso la Flotilla sempre attraverso l'uomo-ovunque Ramy Abdu. E allora capite bene che tutta la comitiva di sinistra che nei mesi scorsi - a più riprese - si era sgolata a forza di strilli e chiassate a favore della Flotilla stavolta non può rimanere muta. Già c'erano domande poste dal Telegraph britannico (mesi fa) e poi da Il Tempo a proposito di membri della GSF (Global Sumud Flotilla), cioè del network transnazionale di riferimento, a carico dei quali pendevano accuse di affiliazione o legami con Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E ora gli amici politici della Flotilla ci devono qualche risposta

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