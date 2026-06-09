Levate. L’anno scolastico 2025-2026 è giunto al termine e ha visto Dussmann Service, tra i principali operatori italiani della ristorazione collettiva, impegnarsi ogni giorno per offrire ai bambini delle scuole del Comune di Levate la possibilità di beneficiare di un’alimentazione sana ed equilibrata nel rispetto delle esigenze di tutti. Nel corso dell’anno scolastico, Dussmann ha servito oltre 23.000 pasti ai bambini degli asili nido e delle scuole materne e primarie. Non solo qualità ma anche attenzione alla sostenibilità e all’ impatto ambientale dei prodotti utilizzati: la proposta alimentare è stata creata utilizzando sempre olio extra vergine d’oliva italiano, frutta e verdura di stagione, tutte le tipologie di cereali e formati di pasta differenziati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Ristorazione scolastica, a Levate serviti oltre 23mila pasti tra nido, scuole materne e primarieA Levate, nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, sono stati distribuiti oltre 23.

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Si parla di: Dusmann Service, serviti oltre 23.000 pasti nell’anno scolastico.

Ristorazione scolastica, a Levate serviti oltre 23mila pasti tra nido, scuole materne e primarieDussmann Service, tra i principali operatori italiani del settore, traccia il bilancio dell'anno scolastico 2025/2026. bergamonews.it

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