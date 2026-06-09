Negli ultimi tempi, i dati sui consumi di sostanze stupefacenti mostrano che cocaina e crack sono diventati più diffusi rispetto all’eroina tra i giovani. Le analisi indicano che le nuove dipendenze interessano principalmente ragazzi sotto i vent’anni. Inoltre, si osserva un aumento del policonsumo di alcol e stimolanti, che può influire sui trattamenti di cura.

? Domande chiave? In Breve Il sorpasso delle sostanze stimolanti: cocaina e crack dominano le dipendenze in Italia. In Italia cocaina e crack rappresentano oggi le droghe più diffuse tra i nuovi ingressi nelle comunità, secondo i dati dell’Osservatorio sulle Dipendenze 2026 di San Patrignano. Il rapporto analizza i nuovi ospiti accolti tra maggio 2025 e aprile 2026, evidenziando una trasformazione profonda nel volto del fenomeno delle tossicodipendenze sul territorio nazionale. Durante l’anno di rilevazione, la struttura romagnola ha ospitato 622 persone. Il profilo demografico che emerge mostra una netta prevalenza maschile, con 524 uomini rispetto ai 98 casi femminili registrati. L’età media dei nuovi arrivati si attesta sui 34 anni, ma il dato più allarmante riguarda la precocità del contatto con le sostanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droghe: cocaina e crack superano l’eroina nei nuovi consumi

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Eroina, Crack, Cocaina: Come ho affrontato la mia dipendenza

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