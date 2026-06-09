dramma in pieno giorno uomo trovato morto nella vettura

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto all’interno della propria auto parcheggiata in via San Nicola ad Avella. La scoperta è avvenuta in pieno giorno, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile rianimarlo. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le circostanze della morte.

Tempo di lettura: 2 minuti Giallo ad Avella, dove un uomo di 63 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è stato trovato senza vita all’interno della propria automobile parcheggiata in via San Nicola. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri e ha suscitato forte impressione tra i residenti della zona. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato l’auto ferma da diverso tempo con il motore acceso e il conducente immobile al posto di guida. Preoccupati per la situazione, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Baiano. Per raggiungere rapidamente l’uomo e tentare di prestargli soccorso, i militari hanno dovuto forzare il finestrino posteriore della vettura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Ignorò la duchessa per mesi, ma nel momento in cui lei rise con un altro uomo, tutto andò in frantum

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