Dopo l’edizione serale del Tg5 di ieri sera, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, trasmessa su Canale 5. La replica dell’episodio può essere vista sui canali ufficiali e sulla piattaforma streaming della rete. La puntata includeva servizi e inchieste su vari temi di attualità e costume. Non sono state fornite indicazioni specifiche su orari o modalità di visione alternative.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 9 Giugno in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 9 Giugno in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gerry Scotti parla di Striscia la notizia

Argomenti più discussi: Ascolti tv, 'Ulisse' in replica ottiene il 16,4%. La striscia quotidiana di Cerno si ferma al 3,1%; Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza. Lo scrittore replica con una battuta; Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia; Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia.