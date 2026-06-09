A Dobbiaco, l’associazione turistica ha nominato un nuovo presidente, che guiderà anche rappresentanti di agriturismi e artigianato. La gestione della Nordic Arena subirà modifiche con l’installazione di una nuova struttura. La composizione dei membri dell’associazione è stata aggiornata, includendo operatori di settori diversi. Questi cambiamenti puntano a rinnovare l’offerta turistica locale e a integrare nuove attività nel territorio.

Chi sono i nuovi membri che rappresentano agriturismi e artigianato? Come cambierà la gestione della Nordic Arena con la nuova struttura? Quali progetti concreti intende avviare il nuovo comitato direttivo? Perché la nuova governance punta a integrare tutti i settori locali??? In Breve Enrico Comini vicepresidente, Lanz per agriturismi, Schiller per affittacamere e Taschler per artigianato. Assemblea plenaria del 12 maggio e definizione nuova governance avvenuta l'8 giugno. R . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dobbiaco, nuovo corso per il turismo: Strobl guida l’associazione

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