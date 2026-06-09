Ditonellapiaga ha partecipato a un evento all’Apple Store dedicato alla musica e ai diritti in occasione del Pride. Durante l’iniziativa, sono state affrontate tematiche legate all’utilizzo dell’audio spaziale e al suo impatto sull’esperienza di ascolto di contenuti come Miss Italia. L’evento ha anche previsto interventi su chi guiderà il dibattito sui diritti civili, senza ulteriori dettagli su relatori o modalità di discussione.

? Domande chiave? In Breve Ditonellapiaga porta la musica del Pride all’Apple Store di Via del Corso mercoledì 17 giugno. L’artista Ditonellapiaga si esibirà in un evento speciale presso l’ Apple Store di Via del Corso a Roma, mercoledì 17 giugno, per celebrare il mese del Pride insieme ad Apple Music. L’appuntamento, che inizierà alle ore 18:30, offrirà un incontro ravvicinato tra la musicista e il pubblico attraverso una sessione di conversazione e una performance dal vivo. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la registrazione preventiva tramite il sito ufficiale dedicato all’evento. Un incontro tra musica, diritti e identità. La serata si svilupperà come un momento di approfondimento che va oltre il semplice intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ditonellapiaga all’Apple Store: musica e diritti per il Pride

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Ditonellapiaga live mercoledì 17 giugno presso Apple Via del Corso RomaMercoledì 17 giugno, l’artista Ditonellapiaga si esibirà dal vivo presso il negozio Apple di Via del Corso a Roma.

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Mercoledì 17 Giugno, Ditonellapiaga sarà la protagonista del nuovo evento Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music #Ditonellapiaga #TodayAtApple #AppleMusic x.com

Ditonellapiaga all'Apple Store di via del CorsoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... romatoday.it