Dissesto verso la chiusura della procedura | trasmesso al Ministero il Piano di estinzione
A quasi dieci anni dalla dichiarazione di dissesto finanziario, il Comune di Milazzo ha trasmesso al Ministero il Piano di estinzione. Con questa mossa, si avvicina la conclusione della procedura di risanamento dei conti pubblici. La trasmissione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di stabilizzazione finanziaria dell’ente. Restano da attendere eventuali verifiche e approvazioni da parte delle autorità competenti.
A quasi dieci anni dalla dichiarazione di dissesto finanziario, il Comune di Milazzo compie un altro passo verso la conclusione della complessa procedura di risanamento dei conti.L'Organismo straordinario di liquidazione (Osl) ha infatti approvato e trasmesso al Ministero dell'Interno il Piano di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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