Disabile gambizzato a Napoli per un like sui social | giovane fermato

Un giovane è stato fermato a Napoli dopo aver sparato a un disabile nel quartiere Arenaccia. L’uomo ha subito una ferita alla gamba rimasta, che ora potrebbe perdere l’uso. L’aggressione è avvenuta alcuni giorni fa, a causa di un like sui social. La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di fermo, che segue le indagini sull’episodio.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti del giovane che alcuni giorni fa (LEGGI QUI), nel quartiere Arenaccia di Napoli, per futili motivi ha sparato all’unica gamba rimasta a un disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata. Dopo essere stato ascoltato, la Polizia di Stato ha disposto nei suoi confronti un provvedimento precautelare contestando i reati di porto e detenzione illegale d’arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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DISABILE GAMBIZZATO A NAPOLI PER UN LIKE AD UNA RAGAZZA

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