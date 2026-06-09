Disabile gambizzato a Napoli per un like sui social | fermato il presunto aggressore

Notizia in breve

La polizia ha fermato un giovane sospettato di aver sparato a un uomo disabile di 29 anni nel quartiere Arenaccia, a Napoli. L'aggressione, avvenuta alcuni giorni fa, sarebbe avvenuta per motivi banali e ha provocato una ferita grave all'arto ancora funzionante della vittima. La vittima è stata colpita all'unica gamba rimasta in uso. Il fermo è stato notificato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell'ordine.