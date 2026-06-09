Disabile gambizzato a Napoli per un like sui social | fermato il presunto aggressore
La polizia ha fermato un giovane sospettato di aver sparato a un uomo disabile di 29 anni nel quartiere Arenaccia, a Napoli. L'aggressione, avvenuta alcuni giorni fa, sarebbe avvenuta per motivi banali e ha provocato una ferita grave all'arto ancora funzionante della vittima. La vittima è stata colpita all'unica gamba rimasta in uso. Il fermo è stato notificato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell'ordine.
La polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un ragazzo che alcuni giorni fa, nel quartiere Arenaccia, per futili motivi, avrebbe esploso dei colpi d'arma da fuoco contro un disabile di 29 anni, ferendolo gravemente all'unica gamba ancora in uso. Il fermato avrebbe vincoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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DISABILE GAMBIZZATO A NAPOLI PER UN LIKE AD UNA RAGAZZA
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