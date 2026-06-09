Dimesso tre volte poi muore giovanissimo | la drammatica scoperta rabbia e indignazione in Italia

Notizia in breve

Un giovane è stato dimesso tre volte dopo aver manifestato sintomi apparentemente lievi, ma è deceduto in età precoce. La vicenda ha suscitato reazioni di rabbia e indignazione in Italia. I medici avevano inizialmente valutato i disturbi come semplici e temporanei, ma successivamente si è scoperto che si trattava di una condizione più grave. La famiglia ha espresso dolore e frustrazione per le decisioni prese durante il percorso di cura.