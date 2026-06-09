A Tallin, un attaccante di 17 anni ha segnato un rigore decisivo con freddezza, dimostrando sicurezza nonostante la giovane età. La sua precisione dagli undici metri ha permesso alla squadra di ottenere la vittoria, mettendo in mostra numeri che fanno pensare a un talento già pronto per il grande calcio. La sua prestazione si distingue come uno degli aspetti più rilevanti della partita.

La freddezza, dagli undici metri, è stata quella dell’attaccante d’esperienza, malgrado i suoi soli 17 anni. Ma se è vero che il calcio talvolta segue lo stesso schema delle fiabe, lieto fine incluso, a segnare il rigore decisivo nella finalissima contro il Belgio che ha laureato l’Italia U17 campione continentale (domenica scorsa a Tallinn) non poteva che essere Diego Perillo. Già, perché oltre ad aver segnato il primo gol di questa trionfale cavalcata europea, è stato lo stesso bomber dell’ Empoli U17 a rendere possibile tale percorso. Lo scorso ottobre, sempre in Estonia, a 5 minuti dal termine della terza giornata del gruppo 1 del primo turno delle qualificazioni contro l’Ucraina, con il risultato fermo sull’1-1, i ragazzi del ct Franceschini erano virtualmente condannati alla retrocessione in Lega B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diego Perillo decisivo a Tallin. Numeri da ’predestinato’

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