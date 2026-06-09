Durante la partita, un attaccante ha segnato un rigore decisivo, portando alla vittoria la squadra azzurra nell’Europeo. La conclusione dal dischetto è stata precisa, mostrando una freddezza tipica di un giocatore esperto anche a soli 17 anni. La squadra ha festeggiato il risultato, mentre l’avversario ha assistito senza riuscire a reagire. La partita si è conclusa con il trionfo per la formazione italiana.

La freddezza, dagli undici metri, è stata quella dell’attaccante d’esperienza anche a 17 anni. Ma se è vero che il calcio talvolta segue lo stesso schema delle fiabe, lieto fine incluso, a segnare il rigore decisivo nella finalissima contro il Belgio per far sì che l’Italia U17 conquistasse l’Europeo di categoria non poteva che essere Diego Perillo. Già, perchè fu lo stesso attaccante di Prato ad essere decisivo lo scorso ottobre, sempre in Estonia, per far sì che gli "azzurrini" potessero arrivare a questo trionfo. A cinque minuti dal termine della terza giornata del gruppo 1 del primo turno delle qualificazioni contro l’Ucraina, con il risultato fermo sull’1-1, i ragazzi del commissario tecnico Daniele Franceschini erano virtualmente condannati alla retrocessione nella Lega B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diego, il rigore segnato e la vittoria. L’Europeo azzurro firmato Perillo

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