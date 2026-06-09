Diablo IV | Lord of Hatred - Guida all' espansione e alla Season 13

Nella nuova espansione di Diablo IV, intitolata Lord of Hatred, sono state aggiunte due nuove classi, il Paladino e il Warlock. La regione di Skovos è stata introdotta come nuova area esplorabile. Tra le novità della Season 13, ci sono il Cubo Horadrim e un Loot Filter aggiornato. La stagione si chiama Reckoning e porta numerosi cambiamenti e contenuti in gioco.

Guida completa a Diablo IV: Lord of Hatred e alla Season 13. Nuove classi Paladino e Warlock, regione di Skovos, Cubo Horadrim, Loot Filter e novità Season of Reckoning. È passato poco più di un mese dal lancio di Diablo IV: Lord of Hatred, la seconda grande espansione di Blizzard uscita il 28 aprile 2026. Se stai valutando se acquistarla, vuoi sapere cosa è cambiato dalla prima espansione Vessel of Hatred oppure hai già iniziato a giocare e vuoi orientarti tra le novità, questa guida è per te. Analizziamo nel dettaglio tutto ciò che porta con sé Lord of Hatred: nuove classi, nuova regione, sistema di crafting rinnovato e la Season 13 "Season of Reckoning". Lord of Hatred è la seconda espansione a pagamento di Diablo IV, disponibile dal 28 aprile 2026 su PC (Battle. 🔗 Leggi su Defanet.it

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DIABLO 4 Lord of HATRED: GUIDA INIZIO ENDGAME T1-5 [ITA]

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