Di Marzio | Il Milan non ha certezze Al momento è tutto bloccato

Da pianetamilan.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Di Marzio, il Milan non ha ancora definito le proprie strategie e al momento la situazione è ferma. Non ci sono novità riguardo alle trattative in corso o ai rinnovi contrattuali. La squadra non ha ottenuto conferme ufficiali sulle operazioni di mercato, e le attività sono considerate temporaneamente sospese. Le fonti indicano che la società non ha ancora preso decisioni definitive sui prossimi passi da intraprendere.

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Mentre le rivali si attrezzano iniziando a pianificare la nuova stagione, i rossoneri sembrano pronti a vivere l'ennesimo anno zero, finendo in un limbo decisionale che, al momento, sembra non avere una fine. Il nome caldo in ottica dirigenziale è quello di Ralf Rangnick, ma la fumata bianca tanto attesa non è ancora arrivata. "Non ho certezze sul Milan e non le ha neanche il Milan, le altre stanno chiudendo direttori sportivi, allenatori, il Milan è l'unica che non ha accordi definiti. Sta flirtando con Rangnick da giorni ma senza avere il suo ok definito perché anche lo stesso Milan non è convinto di dargli in mano tutta l'area tecnica. C'è poi il discorso relativo all'allenatore, il Milan ha incontrato Glasner che è un uomo di Rangnick ma potrebbe arrivare anche a prescindere dall'austriaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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