Debutto importante per la Cervia Advantage Card | distribuite 5mila tessere nel primo weekend

Nel primo weekend sono state distribuite 5.000 tessere della Cervia Advantage Card. Il progetto coinvolge le località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, puntando a promuovere il territorio attraverso la distribuzione di queste tessere.

Buon avvio per la Cervia Advantage Card. Il progetto di promozione territoriale cresce insieme al territorio e unisce Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. La card registra un debutto straordinario e raggiunge un primo traguardo significativo: 5.000 tessere distribuite nel solo primo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Arriva la "Cervia Advantage Card": un progetto strategico pensato per valorizzare il commercio locale

Leggi anche: “Luce nel Buio”: il debutto discografico di Claudia segna una svolta importante