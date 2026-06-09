Debutto importante per la Cervia Advantage Card | distribuite 5mila tessere nel primo weekend

Da ravennatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo weekend sono state distribuite 5.000 tessere della Cervia Advantage Card. Il progetto coinvolge le località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, puntando a promuovere il territorio attraverso la distribuzione di queste tessere.

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Buon avvio per la Cervia Advantage Card. Il progetto di promozione territoriale cresce insieme al territorio e unisce Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. La card registra un debutto straordinario e raggiunge un primo traguardo significativo: 5.000 tessere distribuite nel solo primo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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