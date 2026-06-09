Il presidente del Napoli ha avviato trattative per rimanere a Castel Volturno, anche se finora la proposta iniziale non ha portato a un accordo. La squadra ha ottenuto due scudetti senza infrastrutture adeguate, dimostrando risultati sportivi positivi. La prima proposta di rinnovo è rimasta l’unica, senza ulteriori sviluppi.

Il Napoli senza infrastrutture è andato alla grande. Il Napoli senza infrastrutture ha vinto due scudetti. E addirittura sarebbe stato valutato due miliardi e duecento milioni di euro ( a tanto ammonterebbe la presunta offerta degli investitori americano che hanno in Matt Rizzetta il loro ambasciatore ). È bene ricordare che secondo Football Benchmark la valutazione del Napoli non raggiunge il miliardo di euro. Quindi è tutto da prendere con le pinze. Anche perché Rizzetta fin qui possiede il Campobasso e sta acquistando la Reggina. Non proprio Barcellona e Real Madrid. Detto questo, tutto il can can di De Laurentiis sulle infrastrutture è rimasto lettera morta. Sul centro sportivo siamo rimasti alla famosa prima pietra immortalata su X per i terreni a Succivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis tratta per rimanere a Castel Volturno (la prima pietra è rimasta l’unica)

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DE LAURENTIIS a Milano, sentite cosa dice su CONTE e la FIGC

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