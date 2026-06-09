danza sono aretine le campionesse italiane di cerchio aereo

Notizia in breve

Le campionesse italiane di cerchio aereo sono due ballerine provenienti da Arezzo. La vittoria è stata ottenuta in occasione di un concorso nazionale di danza. Le ballerine hanno dichiarato che partecipare all’evento le ha aiutate a conoscere meglio se stesse e a migliorare le proprie capacità. La competizione si è svolta recentemente e ha coinvolto diverse partecipanti da tutta Italia.