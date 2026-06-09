Danza sono aretine le campionesse italiane di cerchio aereo
Le campionesse italiane di cerchio aereo sono due ballerine provenienti da Arezzo. La vittoria è stata ottenuta in occasione di un concorso nazionale di danza. Le ballerine hanno dichiarato che partecipare all’evento le ha aiutate a conoscere meglio se stesse e a migliorare le proprie capacità. La competizione si è svolta recentemente e ha coinvolto diverse partecipanti da tutta Italia.
Arezzo, 9 giugno 2026 – “Accompagnare le mie ballerine al concorso nazionale di danza area è stata l’occasione per conoscerci e crescere. Perché credo da sempre che migliorare significhi esplorare ed osservare gli altri” esordisce così l’insegnant e Massimo Senserini l aureatosi campione italiano di cerchio aereo individuale under 30 pochi giorni fa. Dopo aver conquistato il diritto a partecipare al Campionato Nazionale di Aerial e Pole Dance di Cervia attraverso la vittoria alla Coppa Toscana 2026 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN, Massimo Senserini ha iniziato a pensare alle nuove coreografie, ai costumi e al planning delle prove per arrivare alle gare nazionali con due performance al cerchio aereo curate nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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