Arezzo, 9 giugno 2026 – Dall'orrore alla bellezza”: incontro con Davide Cerullo. Domenica 14, ore 15, a Romena, una straordinaria testimonianza di cambiamento e di riscatto. Domenica 14 giugno alle ore 15, presso l'Auditorium della Pieve di Romena, si terrà l'incontro “Dall'orrore alla bellezza”, protagonista Davide Cerullo, scrittore, fotografo ed educatore nato e cresciuto a Scampia, quartiere simbolo delle contraddizioni e delle ferite della periferia napoletana. Quella di Cerullo è una testimonianza intensa e autentica: da ragazzo entra nel circuito della criminalità e conosce più volte il carcere, vivendo in prima persona una realtà segnata dalla violenza, dall'emarginazione e dalla mancanza di prospettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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