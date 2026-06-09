Dalla Reggiana al Pescara cosa ci attende I prossimi compagni di viaggio del girone B
Domenica sera, l’Ascoli ha vinto la finale play-off contro il Brescia allo stadio ‘Del Duca’, determinando la composizione del girone B di Serie C. Con questa vittoria si delineano le squadre che parteciperanno alla prossima stagione, tra cui la Reggiana e il Pescara. La composizione dei tre gironi di Serie C si avvicina alla definizione definitiva, con le squadre che si preparano a affrontare il campionato.
Con la netta vittoria dell’ Ascoli sul Brescia nella finalissima play-off disputata, domenica sera, allo stadio ‘Del Duca’, prende corpo anche la definizione dell’organico del campionato di Serie C e dei tre gironi che lo compongono. Preso atto delle retrocessioni dalla Serie B di Spezia, Pescara, Reggiana e Bari (il club pugliese potrebbe essere ripescato se la Juve Stabia non dovesse iscriversi), delle promozioni dalla Serie D di Ostiamare, Vado, Grosseto, Folgore Caratese, Barletta, Scafatese, Treviso, Savoia, Desenzano e delle retrocessioni dalla Serie C alla D di Pro Patria, Triestina, Pontedera, Virtus Verona, Foggia, Siracusa e Trapani, il quadro degli organici è ormai definito. C’è solo da valutare quale squadra prenderà il posto della Ternana con l’ipotesi di un ripescaggio o di una integrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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La storia recente dei Playoff, le emozioni degli ultimi 6? Reggiana (2020) Alessandria (2021) Palermo (2022) Lecco (2023) Carrarese (2024) Pescara (2025) (2026) #Playoff2026 #DoveognilivelloConta #S x.com
I valori del calcio sbagliati sono quelli dei piani alti, non certo quelli che ti insegna tifare una squadra come la AC Reggiana 1919. Caro Enrico Grassi, io sono nato e cresciuto nella curva sud ed ho imparato questi valori e i ragazzi che entrano a far parte della facebook
Dalla Reggiana al Pescara, cosa ci attende. I prossimi compagni di viaggio del girone BQuasi scontato l’inserimento del club aquilotto nel gruppo che accoglie anche il Ravenna. Da verificare Perugia e Livorno. lanazione.it
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