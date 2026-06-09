I quattro quartieri della Giostra del Saracino ad Arezzo riapriranno domani, segnando l’avvicinarsi della manifestazione prevista per il 20 giugno. Centinaia di volontari sono al lavoro per preparare l’evento, che include anche il tradizionale maccherone e la cena al contrario. La riapertura dei quartieri rappresenta il primo passo verso la ripresa delle attività legate alla festa. La manifestazione si svolgerà tra circa due settimane.

Arezzo, 9 giugno 2026 – Può partire il conto alla rovescia: domani riaprono i quattro quartieri e la Giostra del Saracino di sabato 20 giugno si fa più vicina. Dieci giorni di eventi che danno il via alla settimana del quartierista e che contano su aperitivi e cene a cielo aperto, musica e serate a tema, tutti appuntamenti immancabili del pre Giostra. Dalla cena al contrario a quella del maccherone, dalle grigliate ai memorial, i quattro angoli della città tirano a lucido gli esterni delle proprie sedi e chiamano a raccolta quartieristi e volontari, pronti a coprire i turni di una delle settimane più calde dell’anno tra cucina, servizio ai tavoli e animazione per bambini. A Santo Spirito l’allestimento potrà contare sui rinnovati giardini del Porcinai che dopo il restyling ritrovano anche il verde pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal maccherone alla cena al contrario: riaprono i quattro quartieri della Giostra, centinaia di volontari al lavoro

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