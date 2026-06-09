Sono state presentate le nuove tendenze di colore per la Primavera-Estate 2026. Tra le tonalità più in voga ci sono il grigio perla, il tortora e l'antracite, tutte considerate eleganti e molto versatili. Questi colori si abbinano a tonalità come rosa, bordeaux e giallo burro, creando look raffinati adatti a diverse ore della giornata. La palette comprende sfumature che si adattano facilmente a vari stili e occasioni.

T ra le sfumature protagoniste della Primavera-Estate 2026, il grigio si distingue per la sua ottima capacità di adattarsi a stili e occasioni differenti. Raffinato negli abiti in seta, contemporaneo nei completi coordinati e rilassato nelle versioni casual, questo colore si conferma una scelta vincente per costruire look equilibrati e ricercati. Ecco otto idee look di tendenza per abbinarlo con stile. Con il verde Come indossare il grigio anche d’estate? Abbinandolo a sfumature brillanti e vivaci e pattern che si fanno notare, tra animalier e tocchi di bordeaux. Come abbinare il grigio nella Primavera-Estate 2026. guarda le foto Con le ballerine bordeaux Per una cerimonia o un evento serale, l’abito in seta color grigio perla è sinonimo di femminilità e raffinatezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal grigio perla al tortora fino all’antracite, le sfumature più eleganti della stagione si abbinano a rosa, bordeaux e giallo burro per look raffinati da mattina a sera

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